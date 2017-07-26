26.07.2017 21:51:17

Fenerbahçe, Sturm Graz maçına hazır

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında, yarın Avusturya ekibi Sturm Graz takımıyla deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe hazırlıklarını maçın oynanacağı Graz Liebenau Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla tamamladı.



Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde TSİ 19.00'da başlayan ve ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen çalışma, 1 saat 15 dakika sürdü. Koşu ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yapan oyuncular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.



Bu antrenmanla Sturm Graz maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, konakladığı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.