Fenerbahçe Rusya yolcusu

AA'nın haberine göre, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında 16 Şubat Perşembe günü deplasmanda Rusya'nın Krasnodar takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarının İstanbul bölümünü tamamladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen basına kapalı antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.
Futbolcuların, 5'e 2 top kapma ve pas idmanının ardından çift kale maçla sürdürdükleri antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladıkları bildirildi.