16.02.2017 21:02:54

Fenerbahçe Rusya'dan eli boş döndü

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunun ilk maçında deplasmanda Rus ekibi Krasnodar ile karşılaştı

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunun ilk maçında deplasmanda Rus ekibi Krasnodar ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona ererken, sarı-lacivertliler tur şansını İstanbul'a bıraktı.Maçtan dakikalar4. dakikada Martynovich'in pası ile ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Wanderson'un ortasında penaltı noktası üzerinde Claesson'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-038. dakikada sol kanattan ceza sahasına sokulan Ramirez'in pasında Podberezkin'in yerden sert şutunda köşeye giden topu kaleci Volkan kurtardı.40. dakikada Lens'in kaleye yaklaşık 30 metre mesafeden vuruşunda top kalecide kaldı.48. dakikada Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası dışı sol çaprazında buluşan Kaleshin'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.61. dakikada Wanderson'un ceza sahasının hemen dışından şutunda top farklı şekilde auta çıktı.67. dakikada Lens'in pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Sow'un şutunda meşin yuvarlak kaleci Kritsyuk'ta kaldı.82. dakikada Kjaer'in uzun pasında Lens'in kafayla indirdiği topla ceza sahası sağ çaprazında buluşan Fernandao'nun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.Stat: KrasnodarHakemler: Ivan Kruzliak xx, Martin Balko xx, Tomas Somolani xxKrasnodar: Stanislav Kritsyuk xx, Naldo xx, Aleksandr Martinovich xx, Cristian Ramirez xx, Vitali Kaleshin xx, Yuri Gazinskiy xx, Vyacheslav Podberezkin xx (Pereyra dk. 70 x), Viktor Claesson xx, Charles Kabore xx, Wanderson xx (Laborde dk. 65 x), Fedor Smolov xxYedekler: Denis Adamov, Sinitsyn, Torbinskiy, Zhigulev, JoaozinhoTeknik Direktör: Igor ShalimovFenerbahçe: Volkan xx, Şener x, Kjaer xx, Neustadter x, Hasan Ali Kaldırım x, Mehmet Topal xx, Josef de Souza xx, Alper Potuk x, Lens xx, Sow x (Ozan Tufan dk. 72 x), Emenike x (Fernandao dk. 72 x)Yedekler: Fabiano, Van der Wiel, Yiğithan Güveli, İsmail Köybaşı, AatifTeknik Direktör: Dick AdvocaatGol: Claesson (dk. 4) (Krasnador)Sarı kartlar: Podberezkin, Kabore, Kaleshin (Krasnador), Hasan Ali, Neustadter, Lens (Fenerbahçe)