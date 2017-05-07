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Fenerbahçe 'pes' etmiyor
08.05.2017 12:53:24

Fenerbahçe 'pes' etmiyor

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile oynadığı derbide 90+4. dakikada bulduğu golle 1-1 berabere kalan sarı-lacivertli takım, bu sezon son 6 dakikalarda rakip fileleri havalandırdığı maçlarda 17 puan elde etti- Fenerbahçe, maçlarının son 6 dakikalarda rakip fileleri 11 kez havalandırdı- Sarı-lacivertliler, son 8 haftada 84 ila 90. dakikalarda attığı gollerle 13 puanı hanesine yazdırdı

ERKAN TİRYAKİ - Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile oynadığı derbinin uzatma bölümünde attığı golle sahadan 1-1 berabere ayrılan Fenerbahçe, bu sezon son dakikalarda bulduğu gollerle dikkati çekiyor.

Siyah-beyazlı takım ile oynadığı derbide 90+4. dakikada Marcelo Guedes'in kendi kalesine attığı golle bir puan çıkartan sarı-lacivertli takım, bu sezon hanesine yazdırdığı puanların neredeyse 3'te 1'ini son dakikalarda bulduğu gollerle kazandı.

Geride kalan 30 haftada 57 puanla 3. sırada bulunan Fenerbahçe, son 6 dakikada bulduğu gollerle 17 puan elde etti.


- Son bölümde 11 gol


Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon son 6 dakikalarda rakip fileleri 11 kez havalandırdı.

Sarı-lacivertli takım, bu 11 golün 8'ini ise 90. ve uzatma dakikalarında kaydetti.

Sarı-lacivertliler, sezonun 2. haftasında Kayserispor karşısında 90+2. dakikada Alper Potuk'un golüyle sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı ve 1 puanı son anda kazandı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6 haftasında ise 3 puana 86. dakikada Josef de Souza'yla ulaştı. Josef'in bitime 4 dakika kala attığı golle sarı-lacivertliler rakibini 2-1 mağlup etti.

Fenerbahçe, rahat kazandığı Çaykur Rizespor (5-1) maçında 90+4., 3-0 galip geldiği Gençlerbirliği müsabakasında ise 88 ve 90+1. dakikalarda farkı arttırdı.


- Son 8 haftada 13 puan


Fenerbahçe, özellikle son 8 haftada bitime dakikalar kala bulduğu gollerle puanları topladı.

Sarı-lacivertliler, son 8 maçının 6'sında bitime 6 dakika kala kaydettiği gollerle 13 puan elde etti.

Fenerbahçe, ligin 23. haftasında 90+2. dakikasında Mehmet Topal'ın attığı golle Osmanlıspor'u 1-0 yendi. Sarı-lacivertliler 26. haftada bu kez Robin van Persie'nin 84. dakikadaki tek golüyle Kardemir Karabükspor deplasmanından galibiyetle döndü.

Fenerbahçe, son 4 maçında ise 90. ve uzatma dakikalarında skor buldu. Sarı-lacivertliler, Akhisar Belediyespor'u 3-1 yendiği maçta 90+3. dakikada Jeremain Lens ile fileleri havalandırdı. Bu gol alınan puanı değiştirmedi ancak Fenerbahçe, son 3 maçında (Galatasaray, Çaykur Rizespor ve Beşiktaş) 90. ve uzatma dakikalarında attığı gollerle 7 puan hanesine yazdırdı.


- Derbilerde son dakikada gülüyor


Fenerbahçe, son 3 haftada 90. ve uzatma dakikalarında gollerine devam ederken, bunların ikisini derbilerde attı.

Sarı-lacivertliler, ligin 28. haftasında Galatasaray deplasmanında 90. dakikada derbi galibiyetine imza attı. Son dakikada sahneye çıkan De Souza, takımının sahadan 1-0 üstün ayrılarak, 3 puan almasını sağladı.

Fenerbahçe, dün Beşiktaş derbisinde de uzatmalarda bulduğu golle 1 puan aldı. Herkes maçın 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle biteceğini düşündüğü anda 90+4'te Vodafone Arena'da sarı-lacivertlilerin golü geldi. Beşiktaşlı Marcelo Guedes'in kendi ağlarına attığı ve santrası bile yapılmayan golle Fenerbahçe, yine bir son dakika golüyle puan kazanmayı başardı.

Sarı-lacivertli takım, 29. haftada ise Çaykur Rizespor karşısında da 90+2. dakikada Moussa Sow'un golüyle maçı 2-1 kazandı.


- Goller


Fenerbahçe'nin bu sezon son 6 dakikada attığı gollerle aldığı sonuçlar şöyle:


Hafta Maç Gol dakikası (son 6 dakika) Golü atan Skor
2 Fenerbahçe-Kayserispor 90+2 Alper Potuk 3-3
5 Fenerbahçe-Gaziantepspor 86 Josef de Souza 2-1
12 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe 90+4 İsmail Köybaşı 1-5
15 Fenerbahçe-Gençlerbirliği 88 ve 90+1 Fernandao ve Sow 3-0
23 Fenerbahçe-Osmanlıspor 90+2 Mehmet Topal 1-0
26 K.Karabükspor-Fenerbahçe 84 Van Persie 0-1
27 Fenerbahçe-Akhisar Belediyespor 90+3 Jeremain Lens 3-1
28 Galatasaray-Fenerbahçe 90 Josef de Souza 0-1
29 Fenerbahçe-Çaykur Rizepsor 90+2 Sow 2-1
30 Beşiktaş-Fenerbahçe 90+4 Marcelo (Kendi kalesine) 1-1



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