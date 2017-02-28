28.02.2017 21:28:11

Fenerbahçe'nin yeni transferi Parker İstanbul'da

Sarı-lacivertli kadın basketbol takımının yeni transferi Candace Parker, İstanbul'a geldi

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi takımlarından Fenerbahçe'nin yeni transferi ABD'li pivot Candace Parker, İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) Kadınlar Basketbol Ligi'nde smaç basan ilk kadın basketbolcu unvanına sahip Parker'ı, Atatürk Havalimanı'nda kadın basketbol takımı menajeri Didem Akın karşıladı.

Havalimanında FB TV'ye kısa bir açıklamada bulunan ABD'li oyuncu, "İstanbul'a geldiğim için mutluyum. Dünyanın en güzel şehirlerinden birindeyim. Kendimi çok iyi hissediyorum. Dünyanın en iyi kulüplerinden birine geldim. Transferim açıklandıktan sonra sosyal medyada çok güzel mesajlar aldım. Taraftarı da biliyorum ve inanılmazlar." ifadelerini kullandı.