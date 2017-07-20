20.07.2017 09:18:27

Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da

Fenerbahçe'ye imza atması beklenen Şilili sağ bek Mauricio Isla, İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler bu kapsamda kadrosuna Şilili yıldız oyuncu Mauricio Isla'yı katmaya hazırlanıyor. Isla görüşmeleri sürdürmek için Atatürk Havaalanı'ndan İstanbul'a iniş yaptı. 29 yaşındaki futbolcuyu karşılamaya birçok sarı-lacivertli taraftarda geldi. Isla'yı karşılamaya ayrıca İdari Menajer Hasan Çetinkaya geldi. Taraftarlar, Isla'ya tezahüratlarda bulunurken, yıldız oyuncu havaalanından çıkarken, zor anlar yaşadı. Şilili sağ bek daha sonra özel araçla havaalanından ayrıldı.



Isla'nın bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.