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Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu belli oldu
Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu belli oldu
25.07.2017 20:21:31

Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz ile yapacağı maçlar öncesi UEFA'ya gönderdiği kadro listesi belli oldu.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan Fenerbahçe takımı sayfasındaki kadroda, sakatlığı bulunan Fernandao ile yeni sezon planlamasında düşünülmeyen Gregory van der Wiel yer almadı.

Sarı-lacivertli ekibin UEFA'ya bildirdiği kadroda şu isimler var:

Kaleci: Volkan Demirel, Carlos Kameni, Erten Ersu.

Savunma: Mauricio Isla, Hasan Ali Kaldırım, Simon Kjaer, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Martin Skrtel.

Orta saha: Mehmet Topal, Alper Potuk, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Mathieu Valbuena, Ahmethan Köse, Salih Uçan, Oğuz Kağan Güçtekin, Josef de Souza, Aatif Chahechouhe, Miroslav Stoch.

Forvet: Robin van Persie.


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