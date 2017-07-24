24.07.2017 10:19:42

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Göztepe'ye transfer oldu

Geçen sezonu Eskişehirspor'da kiralık olarak geçiren Fenerbahçeli Hakan Çinemre, 2 milyon TL karşılığında Göztepe'ye transfer oldu.

Geçen sezon kiralık oynadığı Eskişehirspor'da çok iyi bir performans ortaya koyan ve tam 30 lig maçında forma giyen Fenerbahçeli Hakan Çinemre, Göztepe'ye satıldı.

2 MİLYON TL'YE GÖZTEPE'YE GİTTİ

Fenerbahçe 23 yaşındaki stoperini 2 milyon TL (500 bin Euro) karşılığında Göztepe'ye gönderdi. 30 maçta 1 gol, 1 asistlik de katkı sağlayan 1.84 boyundaki Hakan'ın önümüzdeki günlerde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.