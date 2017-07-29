29.07.2017 14:27:17

Fenerbahçe'nin borcu açıklandı

Fenerbahçe Olağan Divan Kurulu toplantısında sarı-lacivertli kulübün borcu açıklandı. Fenerbahçe'nin toplam 358 milyon 958 bin TL borcu, 18 milyon 768 bin TL de alacağı var.



Fenerbahçe Olağan Divan Kurulu, Kalamış Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapıldı. Sarı-lacivertli kulübün denetim kurulu faaliyet raporu okundu. Fenerbahçe'nin toplam borcu 358 milyon 958 bin TL olarak açıklanırken, alacağının ise 18 milyon 768 bin TL olduğu ifade edildi. Kulübün toplam borç-alacak farkının ise 340 milyon 190 bin TL olduğu açıklandı.