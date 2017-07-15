15.07.2017 16:03:29

Fenerbahçe Marsilya karşısına çıkıyor!

Juventus Bükreş'e 3-2, Sportig Lizbon'a ise 2-1 yenilen Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Sarı-lacivertli takım 3. hazırlık maçında Fransız devi Marsilya ile kozlarını paylaşacak. Aykut Kocaman'ın öğrencileri yeni sezon hazırlıklarında ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.

17-18 sezonu hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, İsviçre'nin Lozan kentinde devam eden kampı kapsamında Marsilya ile bir maç yapacak.

15 Temmuz Cumartesi akşamı TSİ 22:00'de başlayacak müsabaka, D-Smart platformundaki Smart Spor'dan naklen yayınlanacak.

Juventus Bükreş ve Sporting Lizbon karşılaşmalarında kaleyi Volkan Demirel korumuştu. Volkan, iki maçta kalesinde toplam 5 gol görürken, iyi bir performans gösterememişti.

Teknik direktör Aykut Kocaman'ın, bundan sonra oynanacak iki hazırlık mücadelesinde ise eldivenleri, Malaga'dan alınan Carlos Kameni'ye vereceği öğrenildi.