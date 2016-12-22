22.12.2016 22:58:59

Fenerbahçe kupada ilk galibiyetini aldı

Fenerabahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Menemen Belediyespor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti

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Fenerabahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Menemen Belediyespor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.Maçtan dakikalar4. dakikada sağ kanattan ceza alanına sokulan Salih Uçan ortasında Ozan'ın volesinde top üstten auta çıktı.22. dakikada Erman'ın ceza sahası içinde Salih'i düşürmesiyle hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Fernandao topu ağlarla buluşturdu. 0-135. dakikada sağ kanattan Erman'ın ortasında Veli'nin kafayla indirdiği topla buluşan Efe'nin kale dibinden şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.50. dakikada Mustafa'nın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Mert'in şutunda top kaleci Fabiano'dan döndü. Dönen topla buluşan Erman'ın şutunda Fabiano yine topu çeldi. Ardından Abdullah'ın vuruşunda kaleci yine gole izin vermedi.51. dakikada Erman'ın kullandığı kornerde direkt kaleye giden top üst direkten döndü.63. dakikada Salih'in pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Aatıf'ın şutunda kaleci Emir topu kornere çeldi.Stat: İzmir AtatürkHakemler: Arda Kardeşler xx, Osman Gökhan Bilir xx, Mustafa Sönmez xxMenemen Belediyespor: Amir Güren xx, Veli Çetin xx, Efe Karaoğlu xxx, Mustafa Şen xx, Mert Hakan Yandaş xx (Gökhan Ünal dk. 76 x), İbrahim Dağaşan xx, Yasin Güreler xx, Murat Erdemir xx (Tayfur Emre Yılmaz dk. 84 ?), Erman Kılıç xx (Ahmet Arı dk. 66 x), Ertuğrul Arslan xx, Abdullah Topkara xxYedekler: Ömer Alıcı, Ersin Aslantoğ, Alberk Koç, Samet GünhanTeknik Direktör: Suat KayaFenerbahçe: Fabiano xxx, İsmail Köybaşı xxx, Neustaedter xx, Martın Skrtel xx, Ozan Tufan xxx, Abdurrahman Canlı (Yiğithan Güveli dk. 90 ?), Savaş Polat xx, Salih Uçan xxx, Stoch xxx, Aatıf Chahechouhe xxx, Fernandao xxYedekler: Ertuğrul Taşkıran, Ramazan Civelek, Samed Karakoç, Erdi Can ŞehitTeknik Direktör: Dick AdvocaatGol: Fernandao (dk. 22 pen. ) (Fenerbahçe)Sarı kartlar: Stoch, Savaş , Ozan (Fenerbahçe), Veli (Menemen Belediyespor)