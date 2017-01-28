28.01.2017 18:29:59

Fenerbahçe, Kayseri'de

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın oynanacağı kente geldi.

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Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın oynanacağı kente geldi.Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın Kayserispor ile oynayacak olan Fenerbahçe, özel uçakla Kayseri Erkilet Havaalanı'na geldi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, yöneticiler ve takım daha sonra havaalanından ayrılarak kara yolu ile kalacağı otele hareket etti. Fenerbahçe'yi havaalanında az sayıda taraftar karşıladı.Kayserispor - Fenerbahçe maçı yarın saat 19:00'da Kadir Has Stadı'nda oynanacak.