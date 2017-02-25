25.02.2017 19:42:28

Fenerbahçe kafilesi, Gaziantep'te

Sarı-lacivertlilerde Van Persie, Emenike, Karavaiev, Stoch, Kjaer ve Volkan Demirel, Gaziantepspor maçı kadrosunda yer almadı

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Gaziantepspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Gaziantep'e geldi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla hareket eden sarı-lacivertli kafile, Gaziantep Havalimanı'na ulaştı. Fenerbahçe'nin Gaziantepspor maçı kadrosunda Robin van Persie, Emmanuel Emenike, Oleksandr Karavaiev, Miroslav Stoch ve Simon Kjaer'in yer almadığı görüldü. Sakatlığı nedeniyle 1,5 ay forma giyemeyecek kaleci Volkan Demirel de Gaziantep'e getirilmedi.

Sarı-lacivertli kafileyi havalimanında karşılayan çok sayıda taraftar, ellerindeki bayraklarla takımlarına destek verdi.

Fenerbahçeli futbolcuların takım otobüsüne binmesinin ardından bir grup taraftar, meşale yakarak, "Yönetim istifa" şeklinde tezahürat yaptı.

Kafileyi taşıyan otobüs, sarı-lacivertli takımın konaklayacağı otele gitti.