10.02.2017 19:03:21

Fenerbahçe kafilesi Bursa'da

Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Bursa'ya geldi

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Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Bursa'ya geldi.Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sarı-lacivertli ekip, yarın Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda (Timsah Arena) saat 19.00'da Bursaspor ile karşılaşacak. Karşılaşma için sabah saatlerinde son antrenmanını gerçekleştiren Fenerbahçe, 16.30 sıralarında kara yolu ile Bursa'ya hareket etti. Saat 18.10'da konaklayacağı otele giriş yapan kafile, maç saatini beklemeye başladı. Sarı-lacivertlileri az sayıdaki Fenerbahçe taraftarı alkışlarla karşıladı.(Mesut Alan - Cengiz Gündüz/İHA)