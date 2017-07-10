10.07.2017 16:14:04

Fenerbahçe İsviçre yolcusu

Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını Düzce'de tamamlayan Fenerbahçe, 2. etap çalışmaları için yarın İsviçre'nin Lozan kentine gidecek.

Düzce Topuk Yaylası'nda ilk etap çalışmalarını tamamlayan ve 8 Temmuz'da Düzce Stadı'nda Romanya'nın Juventus Bükreş takımıyla hazırlık maçı yapıp İstanbul'a dönen Fenerbahçe, 2. etap çalışmaları için yarın İsviçre'ye gidecek. Yarın Sabiha Gökçen'den Cenevre'ye hareket edecek olan sarı-lacivertliler, buradan da karayoluyla Lozan'a geçecek. Burada akşam 18.00'de ilk antrenmanını basına açık olarak yapacak olan Fenerbahçe, 19 Temmuz'a kadar İsviçre'de 4 hazırlık mücadelesine çıkacak.

Sarı-lacivertli takım 12 Temmuz Çarşamba günü Sporting Lizbon'la, 15 Temmuz Cuma günü Marsilya'yla, 17 Temmuz Pazar günü Athletic Bilbao'yla ve 19 Temmuz Çarşamba günü Monaco'yla karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, Monaco maçının ardından İstanbul'a dönecek ve 27 Temmuz'da oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme mücadelesine kadar hazırlıklarına Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde devam edecek.