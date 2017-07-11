11.07.2017 12:21:07

Fenerbahçe İsviçre'ye gitti

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, 2. etap kampı için İsviçre'nin Lozan kentine gitti. Sarı-lacivertliler, 19 Temmuz'a kadar devam edecek olan kampta 4 hazırlık maçı yapacak.

Topuk Yaylası kampını tamamlayıp 2 gün izin yapan Fenerbahçe, 2. etap kampı için İsviçre'ye gitti. İsviçre'nin Cenevre kentine giden kafile buradan otobüsle Lozan'a geçecek ve ilk idmanını yerel saat ile akşam 18.00'de yapacak. 2 günlük izinde tatile giden Aatif Chahechouhe, Dirar, Josef de Souza, Robin van Persie Valbuena, Neustadter ve Kjaer direkt olarak İsviçre'deki kampa katılacak. 24 kişi ile İsviçre'ye giden sarı-lacivertli takım, burada 4 hazırlık maçı yapacak.