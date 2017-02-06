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'Fenerbahçe hakemi de yönetti'
06.02.2017 15:05:22

'Fenerbahçe hakemi de yönetti'

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye 1-0 yenildiği ve Türkiye Kupasında elendiği karşılaşmanın ardından Beşiktaş basın sözcüsü Metin Albayrak önemli açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin maçın başından itibaren gerilim senaryosunu sahneye koyduğunu ifade eden Beşiktaş basın sözcüsü Metin Albayrak olayların başrolünde de Robin Van Persie'nin olduğunu belirtti.
 
Dün gece Vodafone Arena'da yaşananları DHA'ya değerlendiren Albayrak ''İngiltere'de Arsenal'de ,Manchaster United'ta yıllarca oynamış bir Van Persie acaba maçı Martin Atkinson yönetse bu hareketleri yapabilir miydi? '' diye konuştu.
 
''RESMEN HAKEMİ DE YÖNETTİLER''
 
Beşiktaş'ı durdurmak için böylesi gerilim senaryosuna ihtiyacı olan bir Fenerbahçe ile karşılaştıklarını söyleyen Albayrak, hakem Ali Palabıyık'ın buna müsade etmesi ile maçın sonucunun belirlendiğini ifade etti ve '' Biz futbol oynayan tarafız.Bunu sadece biz değil bütün Türkiye söylüyor.Dün gece de sahaya yine oynamak için çıktık ve futbol oynamaya çalıştık.Ama karşımızda yıllardır derbilerde hep aynı 'gerginlik senaryosunu' uygulayan bir Fenerbahçe vardı.Biz oynamak istedik O'nlar oynatmamak istedi.Sürekli gerilimler yaratarak oyuna yön vermeye çalıştılar ve vakit geçtikçe hakemin de müsade etmesiyle bunu başardılar.Hatta bir ara hakem kararlarını Fenerbahçeli futbolcular yönetmeye başladı ve resmen hakemi de yönettiler.Sen FİFA kokartlı hakemsin, daha maçın başında futbolcuların niyetini anlayıp ona göre maç yönetmen gerekir.Sarı kart vermen için maçın birinci dakikası, doksanıncı dakikası farketmez.Van Persie ile Oğuzhan birbirleri ile uğraşmaya başlamış.İkisine de sarı kartı versen bu senaryo Fenerbahçe'nin istediği şekilde gitmeyecek.Ama Ali Palabıyık hep uyarı hep uyarı ile geçiştirmeye çalıştı ve bir süre sonra oyunun kontrolünü kaybetti. dedi.
 
''MAÇI MARTİN ATKİNSON YÖNETSE BUNLARI YAPABİLİR MİYDİ ?''
 
Robin Van Persie'nin gecenin baş aktörü olduğunu dile getiren Metin Albayrak '' Van Persie'nin maçın başından itibaren sergilediği oyun herkes tarafından görüldü.Açık ve net söylüyorum İngiltere'de yıllarca Arsenal'de Machaster United'te oynadı.Dünkü maçı Martin Atkinson yönetiyor olsaydı bu hareketlerin ne kadarını yapabilirdi yada hiç yapabilir miydi.Van Persie belkide bir zamanlar dünyanın sayılı golcülerinden birisi olmuş olabilir ama O'da gelmiş Türkiye'ye ve Fenerbahçe'ye ayak uydurmuş.'' diye konuştu.
 
''Federasyondan ayrıcalık değil adalet istiyoruz''
 
Van Persie ile ilgili olarak gereken yerlere mutlaka başvurularını yapacaklarını söyleyen Metin Albayrak '' Saha içinde gerçekten akıl almaz şeyler oldu ve hepsinde de Van Persie baş aktördü.Sabahtan beri maçla ilgili tüm incelemelerimizi ve hazırlığımız yapıyoruz.Yaptığı hareketlerden dolayı ceza alması için gerekli başvuruları mutlak yapacağız.Hep söylediğimiz br şey var.Biz ayrıcalık değil adalet istiyoruz.Aynı hareketlerden bizim oyuncularımız ceza alıyorsa Van Persie de cezasız kalmamalı.''şeklinde konuştu.
 
''BİZ O GÜNLERİ GERİDE BIRAKTIK''
 
''Fenerbahçe ile ilk kez oynamıyoruz son kez de oynamayacağız'' diyen Albayrak maçın etkileri konusunda ''Bu maçı kaybederiz kazanırız bir önemi yok.100 yıldır Fenerbahçe ile oynuyoruz.Son da olmayacak bu maç.Ama Fenerbahçe Türkiye'de öyle bir ortam yarattı ki her sezon her derbi maçına son maç gözüyle bakıyor ve kazanmak için her yol mübah uygulamasını devreye sokuyor.Fenerbahçe camiası için iyi olmayacak bir durum esasında.Çünkü başta da dediğim gibi son maç değil bu maç.Bizim açımızdan kaybetmiş olsak ta psikoljik açıdan çökeceğimiz bir maç ta değil üstelik.Biz artık o günleri geride bıraktık.Geride kaldı o günler.Bir maçla iki maçla çöküntüye uğrayan bir takım yok artık.Bunu bekleyen varsa hayal görüyordur.Bu maçı unutup önümüze bakazacağız.Lideriz ve sezon sonunda şampiyon olmak istiyoruz, olacağımıza da inanıyoruz'' değerlendirmesini yaptı.
 
TOSİC VE MİTROVİC DEĞERLENDİRMESİ
 
Son olarak Tosic ve Matej Mitrovic'e değinen Albayrak ''Tosic ulusularası tecrübesi de çok fazla olan takımın abisi sayılacak oyuncularımızdan birisi.Ne olursa olsun yaptığı hareketin hem yönetim, hem de camiamız açısından kabul edilir bir tarafı yok.Ekstra ceza mutlaka alacak.O konuyu önüzdeki günlerde konuşacağız.
 
Mitrovic için ise şunu söylemek istiyorum.Sürekli, ödediğimiz bonservis üzerinden gidiliyor ama gerçekten biz O'nu çok güvenerek ve inanarak aldık.Dün akşam o gerginlikte sahaya girip 40 yıllık tecrübeli bir futbolcu gibi oynaması bize çok ümit verdi.Formayı kaptığında bir daha zor bırakır diye düşünüyorum.O'nunla ilgili camiada ve spor kamuoyunda olumlu düşüncelerin artmaya başlaması da bizi sevindiriyor.Dediğim gibi çok çok daha iyi olacağına inandığımız bir oyuncu ve öyle de olacak'' diye konuştu.


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