07.05.2017 16:54:47
---KÜNYE---
Salon: Caferağa
Hakemler: Yener Yılmaz xx, Murat Ciner xx, Özge Şentürk xx
Yakın Doğu Üniversitesi: Leuchanka xxx 20, McBride xxx 18, Bahar Çağlar xx 2, Vandersloot xxx 18, Olcay Çakır Turgut xx 3, Eldebrink xx 7, Hollingsvorth xx 10
Başantrenör: Zafer Kalaycıoğlu
Fenerbahçe: Quigley xxx 15, Birsel Vardarlı Demirmen xx 8, Parker xxxx 25, Verameyenka x 7, Lavender xx 12, Ayşe Cora x 3, Tuğçe Canıtez x, Pelin Derya Bilgiç x
Başantrenör: Fırat Okul
1. Periyot: 19-16 (Yakın Doğu Üniversitesi lehine)
Devre: 34-31 (Yakın Doğu Üniversitesi lehine)
3. Periyot: 55-56 (Fenerbahçe lehine)
Fenerbahçe final serisine kötü başladı
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Yakın Doğru Üniversitesi'ne 78-70 mağlup olarak serideBilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Yakın Doğru Üniversitesi'ne 78-70 mağlup olarak seride 1-0 yenik duruma düştü.
---KÜNYE---
Salon: Caferağa
Hakemler: Yener Yılmaz xx, Murat Ciner xx, Özge Şentürk xx
Yakın Doğu Üniversitesi: Leuchanka xxx 20, McBride xxx 18, Bahar Çağlar xx 2, Vandersloot xxx 18, Olcay Çakır Turgut xx 3, Eldebrink xx 7, Hollingsvorth xx 10
Başantrenör: Zafer Kalaycıoğlu
Fenerbahçe: Quigley xxx 15, Birsel Vardarlı Demirmen xx 8, Parker xxxx 25, Verameyenka x 7, Lavender xx 12, Ayşe Cora x 3, Tuğçe Canıtez x, Pelin Derya Bilgiç x
Başantrenör: Fırat Okul
1. Periyot: 19-16 (Yakın Doğu Üniversitesi lehine)
Devre: 34-31 (Yakın Doğu Üniversitesi lehine)
3. Periyot: 55-56 (Fenerbahçe lehine)