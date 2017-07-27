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Fenerbahçe deplasmanda 2-1 yendi
Fenerbahçe deplasmanda 2-1 yendi
27.07.2017 22:39:06

Fenerbahçe deplasmanda 2-1 yendi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı 2-1 yendi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı deplasmanda 2-1 yendi.

10. dakikada Sturm Graz öne geçti. Soldan ani gelişen ev sahibi ekip atağında Röcher ceza sahasına girerek yerden sert ortaladı. Topla ceza sahası içinde sağ çaprazda buluşan Hierlander'in sert şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

27. Potzmann'ın ceza sahası dışının sağ çaprazından çektiği sert şutta kaleci Volkan Demirel soluna gelen topu tokatladı. Kale sahasının içine düşen topu savunma taca atarak uzaklaştırdı.

29. dakikada Maresic'in kendi kalesine attığı gol skora eşitliği getirdi. Sağdan çalımlarla ceza sahasına giren Alper Potuk, sıfıra inerek topu kale sahasının içine çevirdi. Alper'in ortasında kaleciyi geçen top 17 yaşındaki stoper Maresic'e çarparak filelerle buluştu: 1-1.

35. dakika Fenerbahçe öne geçti. Valbuena'nın soldan kullandığı köşe atışında kale sahasının içinde düzgün bir kafa vuruşu yapan Neustaedter, topu ağlara gönderdi: 1-2.

37. dakikada sağ kanattan Zulj'un kullandığı korner atışında topa arka direkte boş pozisyonda Alar dokunamadı ve meşin yuvarlak auta gitti.

Fenerbahçe, ilk yarıyı 2-1 önde bitirdi.

55. dakikada, Dirar'ın kaleyi sağ çaprazdan gören yaklaşık 25 metre mesafeden sert şutunda top az farkla yandan auta gitti.

59. dakikada ceza sahasının sağında Dirar'ın pasıyla topla buluşan Şener'in dar açıdan kaleciyle karşı karşıya pozisyonda çektiği şutta, Siebenhandl topu ayaklarıyla kornere çeldi.

87. dakikada Schubert'in ceza yayının üzerinden sert şutunda top yandan auta çıktı.

90+1. dakikada Koch'un yaklaşık 30 metreden sert şutunda, kaleci Volkan Demirel son anda topu kornere tokatladı.

Aynı dakikada Sturm Graz'ın atağında, Fenerbahçe kale sahasında savunmada Skrtel'e çarpan top kaleye yöneldi. Volkan Demirel'in ayaklarından dönen topu savunma kornere gönderdi.

Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrıldı.

TUR İÇİN AVANTAJ

Fenerbahçe, Sturm Graz'ı 2-1 yenerek tur için büyük bir avantaj elde etti.

Bu karşılaşmanın rövanşı 3 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da Ülker Stadı'nda oynanacak. Sarı-lacivertliler, bu maçta rakibine 1-0 yenilse bile tur atlayacak. Sturm Graz'a tur için 2 fark ya da 3 ve üzeri gol atarak tek farklı galibiyet gerekecek.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, sarı-lacivertli takımdaki ikinci dönemine galibiyetle başladı.

Rus futbolcu Neustaedter, Fenerbahçe kariyerindeki ilk golünü attı.


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