26.07.2017 18:15:28

Fenerbahçe'den taraftarlara teşekkür

Fenerbahçe, taraftarlarının yeni sezon formalarına gösterdiği ilgi nedeniyle teşekkür etti. Sarı-lacivertliler 8 Temmuz'da satışa çıkan yeni sezon formalarının satış rakamının 45 bine ulaştığını ifade etti.



Yeni sezon formalarını 8 Temmuz'da satışa çıkaran Fenerbahçe, gösterilen yoğun ilgi nedeniyle taraftarlarına teşekkür etti. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"Fenerbahçemizin 2017/18 futbol sezonunda giyeceği adidas formalara, satışa çıktığı 8 Temmuz tarihinden itibaren taraftarlarımızın yoğun ilgisi devam ediyor.



Profesyonel Futbol Takımımızın 2017-2018 sezonunda giyeceği formaların, satışa çıkmasının üzerinden geçen 18 gün boyunca toplam perakende satış adedi 45.000'e ulaştı. Toplam perakende satış adedinin formalara göre yaklaşık dağılımına bakıldığında; taraftarımızın uzun yıllardır özlemle beklediği sarı renkli tasarımı ile büyük beğeni toplayan 2017/18 sezonu Fenerbahçe Sarı Forma 25.000 adet; 103 golle şampiyon olunan, rekorlarla dolu 88-89 sezonunun çubuklu formasından esintiler görülen 2017 Çubuklu Maç Forması 10.000 adet ve Fenerbahçe'nin logosundaki palamut dalından ilham alınarak tasarlanan hem iç saha hem de dış saha alternatifi olarak tasarlanan yeşil renkteki 3. Forma ise 10.000 adetlik satış rakamını yakalamış durumda.



Bu vesile ile varlığı ve desteğiyle Fenerbahçe'mizi her platformda destekleyen büyük Fenerbahçe taraftarına teşekkürü bir borç biliriz."