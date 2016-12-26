26.12.2016 13:44:56

Fenerbahçe'den 'Emenike' açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, Nijeryalı futbolcu Emmanuel Emenike'yle yapıldığı ileri sürülen röportajın gerçek olmadığını duyurdu

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Fenerbahçe Kulübü, Nijeryalı futbolcu Emmanuel Emenike'yle yapıldığı ileri sürülen röportajın gerçek olmadığını duyurdu.Konuya ilişkin sarı lacivertli kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Geçtiğimiz hafta uluslararası ve yerel basında yer alan futbolcumuz Emmanuel Emenike'nin kulübümüzle ilgili açıklamalar içeren röportajı, gerçek dışıdır. Oyuncumuzun böyle bir röportajı olmamıştır. Bu tür yalan, asılsız haberlere itibar edilmemesini kamuoyuna duyururuz" denildi.AZİZ YILDIRIM BREZİLYA'DA ŞİRKET Mİ KURUYOR ?Kulüpten yapılan bir diğer açıklamada ise, Aziz Yıldırım'ın kulübe futbolcu kazandırma amaçlı Brezilya'da bir fon şirketi kuracağı iddiası yalanlandı. Açıklamada, "Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'ın yada Kulübümüzün böyle bir planı bulunmamaktadır. Bu tür masa başında uydurulan yalan haberlere itibar edilmemesini kamuoyuna duyururuz" ifadeleri yer aldı.