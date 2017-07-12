12.07.2017 13:01:52

Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi

Transfer için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin hedefinde Manchester City'den Bony ve Chelsea'den Batshuayi var. İngiltere operasyonunun en önemli ayağı ise Jeremain Lens.

Sezonun bitimiyle birlikte transfer çalışmalarına başlayan ve Fransa'ya giden yöneticiler, Lyon'dan Valbuena ve Monaco'dan Dirar'ı kadroya katmıştı. Topuk Yaylası'nda yapılan kamp çalışmaları sırasında İspanyol Malaga'dan kaleci Kameni'yi kadrosuna dahil eden Fenerbahçe yönetimi, İngiltere operasyonuna başladı.

Robin van Persie ve Fernandao'nun oluşturduğu forvet hattına takviye isteyen Teknik Direktör Aykut Kocaman, özellikle henüz iyileşmeyen Fernandao'nun yokluğunda transferin bir an önce bitmesini bekliyor. Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayla oldukça başarılı işlere imza atan ve taraftarların da sevgisini kazanan Jeremain Lens'in transferini bitirmek için Sunderland'le görüşen yönetim, İngiltere'deki temaslarını da hızlandırıyor. Lens transferi için Ada'ya giden yönetim, forvet transferini de Premier Lig'den çözmek istiyor.



ÇÖZÜM KİRALIK FORMÜLÜ



Finansal Fair Play nedeniyle bonservis ödemesi yapamayacak olan Fenerbahçe, transfer listesindeki isimleri kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. Manchester City'nin gözden çıkardığı isimlerden olan Bony için daha önce temas sağlayan Fenerbahçe, bu futbolcunun alternatifini ise Londra'da buldu.

Geçtiğimiz sezon bekleneni veremeyen ve birçok karşılaşmada yedek kalan Chelsea'nin yıldız oyuncusu Michy Batshuayi için temas sağlayan sarı-lacivertliler, Chelsea'nin bu futbolcu hakkındaki kararını vermesini bekliyor. Geçtiğimiz sezon başında Marsilya'dan 33 milyon Sterlin'e Chelsea'ye transfer olan ancak bekleneni veremeyen Belçikalı oyuncu, Diego Costa'nın gölgesinde kalmış ve birçok mücadelede yedek başlamıştı.

Diego Costa'nın takımdan ayrılacağının açıklanması ve Lukaku transferinde de mutlu sona ulaşılmaması nedeniyle, bu futbolcunun transferi, ancak yeni bir yıldız transferinin yapılmasına bağlı. Bony ve Batshuayi için kiralık olarak nabız yoklayan Fenerbahçe; Manchester City ve Chelsea'nin transferdeki hamlelerini bekliyor. Lens transferi için İngiltere seyahatlerini sıklaştıran yöneticiler, öncelikle Lens'i kadroya katıp, ardından da forvet transferini de bitirmenin hesaplarını yapıyor.