27.01.2017 19:32:14

Fenerbahçe'den ayrıldı 'en iyi' seçildi

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Flamengo'ya imza atan Diego Ribas, gösterdiği performansla Brezilya Ligi'nin en iyi orta sahası seçildi.

Sona eren Brezilya Ligi'nde sezonun en iyi orta sahası seçilen Diego Ribas önemli bir başarı daha elde etti. Sarı laciertlilerde beklentileri karşılayamadığı için gönderilen ve bedelsiz geldiği Flamengo'da tekrar eski günlerine geri dönen futbolcu, Globo Esporte'ye verdiği kısa demeçte "Kendimi çok iyi hissediyorum. Flamengo kariyerimin en iyi kararlarından bir tanesi oldu" şeklinde konuştu.

EN İYİ ORTA SAHA SEÇİLDİ

Öte yandan Diego Ribas'ın Brezilya'da ligin en iyi orta sahası seçilmesi Fenerbahçeli taraftarlar arasında tepkilere neden oldu. Bunun sebebi ise uzun süredir 10 numara arayan sarı lacivertli yönetimin henüz bu transferi gerçekleştirememesi...

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