29.12.2016 23:53:22

Fenerbahçe'den 6 gol

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. haftasında Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Menemen Belediyespor'u 6-0 yendi

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. haftasında Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Menemen Belediyespor'u 6-0 yendi.



Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 7'ye yükseltti ve bir maçı eksik lider Gençlerbirliği'nin 2 puan arkasında ikinci sırada yer aldı. Menemen Belediyespor ise 3 puanla 3. sırada kaldı.



37. dakikada Fenerbahçe Fernandao'nun şık golüyle öne geçti. Ceza sahasında Salih Uçan'ın pasında altıpas önündeki Brezilyalı forvet, röveşata vuruşuyla topu filelere yolladı: 1-0.



41. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Stoch'un soldan kullandığı köşe atışında top, altıpas üzerinde sekerek arka direğe gitti. Kimsenin müdahale edemediği topu, arka direkte Skrtel ağlara gönderdi: 2-0.



58. dakikada ceza sahasında Fernandao'nun şutunda top kaleci Amir Güren'den döndü. Dönen topu kontrol eden Salih Uçan, şık çalımının ardından topu kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına düştü. Savunmanın uzaklaştıramadığı topu bu kez ceza sahasının sağında önünde bulan Stoch'un şutunda, kaleci Amir meşin yuvarlağı kornere çeldi.



67. dakikada Fernandao farkı 3'e çıkardı. Soldan Caner Koca getirdiği topu yerden ceza sahasına ortaladı. Kale sahasının önündeki Brezilyalı futbolcu tek vuruşla kendisinin 2. takımının 3. golünü kaydetti: 3-0.



70. dakikada Muhammed Samed Karakoç oyuna girdikten 2 dakika sonra golü buldu. Fernandao'nun pasıyla soldan ceza sahasına giren Stoch, topu yerden kale sahasına yolladı. Savunmada İbrahim Dağaşan'ın sektirdiği topla buluşan Muhammed Samed, müsait durumda topu filelere yolladı: 4-0.



78. dakikada Fernandao "hat-trick" yaptı. Karşı karşıya kaldığı kaleci Amir Güren'i geçen Fernandao, topu boş filelere gönderdi: 5-0.



84. dakikada Stoch farkı 6'ya çıkardı. Ozan Tufan'ın pasıyla sağdan ceza sahasına giren Stoch, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 6-0.



Fenerbahçe maçı 6-0 kazandı.

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