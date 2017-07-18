18.07.2017 11:07:36

Fenerbahçe'de sakatlık şoku!

Fenerbahçe'nin, Atletico Bilbao ile karşı karşıya geldiği hazırlık maçında Alper Potuk sakatlık yaşadı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İsviçre'nin Lozan kentinde çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekip, 4. hazırlık maçında Atletico Bilbao ile karşı karşıya geldi. Maça ikinci yarının başında Nabil Dirar'ın yerine dahil olan Alper Potuk, sakatlık yaşadı. Yıldız oyuncu bir süre kendini denedikten sonra, köşeye değişiklik işareti yaptı ve yerine Salih Uçan dahil oldu.