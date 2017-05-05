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Fenerbahçe'de hedef derbileri 'namağlup' bitirmek
06.05.2017 10:10:45

Fenerbahçe'de hedef derbileri 'namağlup' bitirmek

Sarı-lacivertli takım, Spor Toto Süper Lig'de yarın karşılaşacağı Beşiktaş karşısında iyi bir skor elde ederek, bu sezon derbileri yenilgisiz tamamlamayı hedefliyor- Fenerbahçe'de cezalı Mehmet Topal ile sakat futbolcular Şener Özbayraklı, Van der Wiel, Fabiano ve Fernandao derbide forma giyemeyecek

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın karşılaşacağı Beşiktaş karşısında iyi bir skor elde ederek, bu sezon derbileri yenilgisiz tamamlamak istiyor.

Süper Lig'de son 4 maçı kazanmasına rağmen topladığı 56 puanla lider Beşiktaş'ın 8 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, rakibini yendiği takdirde çıkışını sürdürecek. Süper Lig'in 30. haftasına 3. sıradan giren sarı-lacivertli ekip, Beşiktaş'a kaybetmezse bu sezon derbileri yenilgisiz tamamlayacak. Sarı-lacivertliler, ligde Galatasaray'ı iki maçta da yenerken, Beşiktaş'la sezonun ilk yarısında berabere kalmıştı. Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Beşitkaş'ı son 16 turunda 1-0 mağlup etmişti.

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki mücadele, saat 19.00'da Vodafone Arena'da yapılacak. beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.


- Lens, Hasan Ali ve Kjaer'den iyi haber


Fenerbahçe'de derbi öncesi sakatlığı bulunan 3 futbolcunun durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Geçen hafta sakatlığı nedeniyle Çaykur Rizespor karşısında görev alamayan Simon Kjaer, Beşiktaş derbisiyle formasına kavuşacak.

Çaykur Rizespor maçından sonra ağrıları nedeniyle antrenmana çıkamayan Jeremain Lens ile Hasan Ali Kaldırım, son çalışmalarda takıma katıldı. Bu iki oyuncunun da derbide sahada olmaları bekleniyor.


- Eksikler Advocaat'ı düşündürüyor


Sarı-lacivertli ekipte sakat ve cezalı futbolcuların fazlalığı teknik direktör Dick Advocaat'ı düşündürüyor.

Geçen hafta Çaykur Rizespor maçında sezonun 8. sarı kartını gören Mehmet Topal, cezası nedeniyle derbide takımını yalnız bırakacak.

Advocaat, derbide en büyük sıkıntıyı sağ bek pozisyonundaki eksiklerden dolayı yaşıyor. Sol üst arka adalesinde 3. derece yırtık tespit edilen ve yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacak Şener Özbayraklı, derbiyi kaçıracak. Fenerbahçe'de diğer sağ bek Gregory van der Wiel ise ağrılarını öne sürerek son 2 haftadır takımla antrenmana çıkmıyor.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Brezilyalı oyuncular Jose Fernandao ve Fabiano Ribeiro da derbide olmayacak isimler arasında bulunuyor.


- Volkan Demirel ve Van Persie dönüyor


Fenerbahçe'de sarı kart cezaları sona eren Volkan Demirel ile Robin van Persie, derbide oynayacak.

Sarı kart cezaları nedeniyle geçen hafta Çaykur Rizespor maçında görev alamayan iki futbolcunun da yarın ilk 11'de sahaya çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Öte yandan Fenerbahçe'de, Beşiktaş derbisinde 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Martin Skrtel, Simon Kjaer, Gregory van der Wiel, Volkan Şen, Miroslav Stoch ile Ozan Tufan, yarınki maçta sarı kart görmeleri durumunda ligin 31. haftasındaki Antalyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.


- Sağ beke Ozan, ön liberoya Neustaedter


Teknik direktör Dick Advocaat, sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle sağ bek ve ön liberoda değişikliklere gitmek zorunda kalacak.

Hollandalı teknik adam Şener ve Van der Wiel'in yokluğunda Ozan Tufan'ı sağ bekte sahaya sürecek. Fenerbahçe kariyerinde sadece geçen hafta Çaykur Rizespor maçının ikinci yarısında sağ bekte oynayan Ozan, zaman zaman A Milli Futbol Takımı'nda da bu bölgede görev alıyor.

Mehmet Topal'ın cezası, Ozan Tufan'ın ise sağ beke geçecek olmasından dolayı Advocaat, ön liberoda Roman Neustaedter'i oynatacak. Genel olarak stoperde süre bulan Rus futbolcu, bu sezon takımının Galatasaray'ı 2-0 yendiği derbide de Mehmet Topal'ın yerine oynamıştı.


- Sow formaya yakın


Fenerbahçe'ye geçen hafta Çaykur Rizespor karşısında galibiyeti getiren golleri kaydeden Moussa Sow, derbide de formaya yakın gözüküyor.

Rize ekibi karşısında cezası nedeniyle oynayamayan Van Persie'nin yerine forma giyen Senegalli futbolcu, takımını 2-1 kazandığı maçta golleri atan isim olmuştu.

Sow, Süper Lig'de son 6 maçtır ilk 11'de oynayan Aatif Chahechouhe ile forma rekabetine girdi. Senegalli futbolcunun, Chahechouhe'nin yerine kariyerinde 8 gol attığı Beliktaş'a karşı sol kanatta maça başlaması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i şöyle:

Volkan Demirel, Ozan Tufan, Martin Skrtel, Simon Kjaer, Hasan Ali Kaldırım, Roman Neustaedter, Josef de Souza, Alper Potuk, Jeremain Lens, Muossa Sow, Robin van Persie.


- Beşiktaş 3 maçtır gol atamıyor


Ligde ve kupada bu sezon oynadığı 4 derbide de gol yemeyen Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı da son 3 maçta kalesini gole kapattı.

Beşiktaş, sarı-lacivertli takımla oynadığı son 3 maçın 2'sini (2-0, 1-0) kaybederken, sezonun ilk yarısında rakibiyle 0-0 berabere kaldı. Fenerbahçe rakibinden son olarak 27 Eylül 2015'te 3-2 kaybettiği lig maçında gol yemişti.


- Vodafone Arena'da kazanan tek takım


Fenerbahçe, Vodafone Arena'da Beşiktaş'ın yenilmezliğini bitiren takım unvanını elinde bulunduruyor.

Geçen sezon 11 Nisan 2016'da oynanan Bursaspor maçıyla açılan Vodafone Arena'da Beşiktaş, Fenerbahçe'yle oynayana kadar lig, kupa ve Avrupa'da hiç yenilgi almadı. Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda rakibiyle 5 Şubat'ta yaptığı karşılaşmayı Robin van Persie'nin tek golüyle 1-0 kazanmış ve Beşiktaş'a evinde ilk yenilgisini tattırmıştı.

Namağlup unvanını Fenerbahçe karşısında kaybeden Beşiktaş, Süper Lig'de ise henüz Vodafone Arena'da maç kaybetmedi. Fenerbahçe, Vodafone Arena'da oynadığı 17 lig maçını da kaybetmeyen rakibi karşısında bir ilki daha gerçekleştirmek için mücadele edecek.




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