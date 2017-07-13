13.07.2017 15:27:30

Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına 2. etap kamp dönemi için bulunduğu İsviçre'nin Lozan şehrinde sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde TSİ 11.00'de başlayan antrenmanda dün Sporting Lizbon ile oynanan hazırlık maçında görev alan oyuncular idmanı rejenerasyon çalışması ile tamamlarken, diğer futbolcular da koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 2 gruba ayrıldılar. 5'e 2 yapılan top kapma ve pas çalışmasının ardından antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.



Fenerbahçe, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı antrenmanı ile sürdürecek.