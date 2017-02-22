22.02.2017 20:33:28

Fenerbahçe'de 3, Krasnodar'da 1 değişiklik

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Krasnodar'ı konuk eden Fenerbahçe, ilk maçtaki 11'den tam 3 ismi değiştirdi. Krasnodar ise ilk maça benzer 11'le sahaya çıkarken, sadece 1 değişiklikle sahaya çıktı.

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UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Krasnodar'ı konuk eden Fenerbahçe, ilk maçtaki 11'den tam 3 ismi değiştirdi. Krasnodar ise ilk maça benzer 11'le sahaya çıkarken, sadece 1 değişiklikle sahaya çıktı.Krasnodar'a deplasmanda 1-0 kaybeden Fenerbahçe, sahasında oynadığı rövanş maçına 3 değişiklikle çıktı. İlk maçta savunmada Roman Neustadter ile sol bekte Hasan Ali'ye şans veren Teknik Direktör Dick Advocaat, forvet hattında ise Emenike'yi ilk 11'de sahaya sürmüştü. İlk maçta Rusya'ya götürmediği Robin van Persie'yi rövanş mücadelesinde ilk 11'e koyan Advocaat, Hasan Ali'nin yerine İsmail Köybaşı, Roman Neustadter'in yerine de Martin Skrtel'i 11'de oynattı.Rus ekibi Krasnodar ise ilk maça benzer bir 11'le sahada yer aldı. Krasnodar'da ilk karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkan Alesandr Martynovich, rövanş karşılaşmasına yedek başladı. Bu futbolcunun yerine takım kaptanı Andreas Granqvist sahada yer aldı.