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Fenerbahçe CSKA Moskova galibiyetinden çok memnun
02.02.2017 23:49:32

Fenerbahçe CSKA Moskova galibiyetinden çok memnun

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, 'Son günlerde yaptığımız antrenmanlar gibi iyi olursa her şey, gelecek adına çok umutluyum

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, "Son günlerde yaptığımız antrenmanlar gibi iyi olursa her şey, gelecek adına çok umutluyum. CSKA son ana kadar mücadele eden bir takım ve hiç vazgeçmediler. Çok mutluyum sonuçtan ve oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.

THY Euroleague 21. hafta maçında Fenerbahçe, CSKA Moskova'yı 80-71'lik skorlka mağlup etti.

Sarı-lacivertli ekibin Sırp çalıştırıcısı, "Taraftarlara teşekkür ediyorum müthiş bir atmosfer oluşturdular ve maçı kazandık. Bizim için önemli bir maçtı lider olan bir takıma karşı kazandık. Zor olacağını başta biliyorduk. İlk yarının son 2 dakikası hariç iyi oynamadık. Hücum açısından çok yavaş oynadık tembeldik onlarda çok etkili oldular. Üçüncü çeyrekte çok iyi savunma yaptık ve hücumda da daha iyiydik ancak olmamız gereken seviyede değildik. Yavaş oynadığımız için topu da yavaş çevirdik. Bu da maçın içerisinde değiştirmemiz gereken bir konu. Son günlerde yaptığımız antrenmanlar gibi iyi olursa her şey, gelecek adına çok umutluyum. CSKA son ana kadar mücadele eden bir takım ve hiç vazgeçmediler. Çok mutluyum sonuçtan ve oyuncularımı tebrik ediyorum" açıklamalarında bulundu.

"Anthony antrenmanlar çok iyiydi ve ilk 5 çıkmayı hak etti" diyen Obradovic, şöyle devam etti:

"Çok iyi bir oyuncu, zamana ihtiyacı var ve Avrupa basketbolunu anlaması lazım. Bu akşam oynayan herkes katkı verdi diye düşünüyorum. Mesela Vesesly 12 dakika süre aldı ve harika bir performans sergiledi. Bu takım oyunu ve bu şekilde de devam edeceğiz. Önümüzde 9 Euroleague maçı var ve hepsi de çok önemli. Aralarda hiç kolay olmayan lig maçları da var" diye konuştu.

EKPE: "İNTİKAM MAÇI GİBİ BİR ŞEY OLDU ASLINDA"

Ekpe Udoh, müthiş bir maç olduğunu ifade ederek, "Herkesin beklediği bir maçtı. İntikam maçı gibi bir şey oldu aslında. CSKA Moskova zor bir rakip. Biz devamında iyi olup kendimizi geliştirerek bu şekilde devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

CSKA MOSKOVA CEPHESİ

CSKA Moskova Başantrenörü Dimitrios Itoudis, "Hatalarımız çoktu maçın sonuna kadar savaştık ve Fenerbahçe maçı daha çok istedi ve kazandı" dedi.

THY Euroleague 21. hafta maçında Fenerbahçe, CSKA Moskova'yı 77-71'lik skorla mağlup etti.

Itoudis, Fenerbahçe'yi tebrik ederek, "Başa baş giden bir maçtı. Maçın başında öndeydik daha dengeliydik ancak üçüncü çeyrek bize çok zarar verdi. Hatalarımız ve top kayıplarımız oldu bunda Fenerbahçe'nin savunması da etkili oldu. Hatalarımız çoktu maçın sonuna kadar savaştık ve Fenerbahçe maçı daha çok istedi ve kazandı" diye konuştu.

(Doğan Gündoğdu /İHA)

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