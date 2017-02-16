16.02.2017 20:27:04

Fenerbahçe, CEV Cup'ta çeyrek finale yükseldi

Fenerbahçe, Erkek Voleybol Takımı, CEV Cup'ta çeyrek finale yükseldi.

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Fenerbahçe, Erkek Voleybol Takımı, CEV Cup'ta çeyrek finale yükseldi.Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, CEV Cup Son 16 turu rövanş maçında Bulgaristan temsilcisi Levski Sofya ile karşılaştı. Deplasmanda oynanan ilk maçı 3-0 kazanan sarı-lacivertlier, taraftarı önünde oynadığı ikinci maçın setlerini; 25-12, 25-20, 25-23 önde tamamladı ve maçı 3-0 kazanarak adını CEV Cup'ta çeyrek finale yazdırdı. Fenerbahçe, bu zaferle galibiyet serisini de 16 maça yükseltti.Sarı-lacivertli ekip, Volley Amriswil - GFC Ajaccio eşleşmesinde tur atlayan Fransa temsilcisi GFC Ajaccio karşısında yarı finale yükselme mücadelesi verecek.