11.02.2017 21:08:59

Fenerbahçe, Bursa'yı geçemedi: 1-1

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, Beşiktaş'ın mağlup olduğu haftada Bursaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak büyük bir fırsatı tepti.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Bursaspor'un konuğu oldu.

Karşılaşmanın 22. dakikasında penaltı kazanan sarı-laciverliler, Moussa Sow'un golüyle 1-0 öne geçti.

Oyun kontrolünü uzun süre elinde bulunduran Fenerbahçe, 41. dakikada Bursaspor'un 10 kişi kalmasıyla oyunu tamamen rakip yarı sahaya yıktı. Yeşil-beyazlılarda Boban Jovic, ikinci sarı kartını görerek takımını 1 kişi eksik bıraktı.

İkinci yarının büyük bölümünde rakip kalede ikinci golü arayan Fenerbahçe, 88. dakikada kalesinde golü gördü. Kjaer'in koluna çarpan topun ardından penaltı kazanan Bursaspor, Batalla ile skoru belirledi ve Fenerbahçe'ye zirve yarışında ağır bir darbe indirdi.

Bu sonucun ardından puanını 36'ya yükselten Fenerbahçe, lider Beşiktaş'ın 8 puan gerisinde kaldı. Bursaspor ise kötü 28 puanda ligin orta sıralarındaki yerini korudu.

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