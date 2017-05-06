Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

06.05.2017 21:16:24
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Dick Advocaat yönetimindeki basına kapalı antrenmana sarı-lacivertli futbolcuların koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi. Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcuların pas ve pres çalışmasıyla sürdürdükleri antrenmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladığı kaydedildi.
Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladıFenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de yarın Beşiktaş'la deplasmanda oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Dick Advocaat yönetimindeki basına kapalı antrenmana sarı-lacivertli futbolcuların koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi. Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcuların pas ve pres çalışmasıyla sürdürdükleri antrenmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladığı kaydedildi.
Hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli takım, Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.