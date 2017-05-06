06.05.2017 21:16:24

Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de yarın Beşiktaş'la deplasmanda oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Dick Advocaat yönetimindeki basına kapalı antrenmana sarı-lacivertli futbolcuların koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi. Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcuların pas ve pres çalışmasıyla sürdürdükleri antrenmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladığı kaydedildi.



Hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli takım, Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.