25.07.2017 11:19:15

Fenerbahçe, Avusturya'ya gidiyor

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Elemesi'nde Sturm Graz'la karşılaşacak olan Fenerbahçe, yarın sabah maç için Avusturya'ya gidecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Fenerbahçe, 3. ön eleme mücadelesinde Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, 27 Temmuz Perşembe günü Avusturya'da oynanacak olan ilk maç için yarın sabah Graz'a hareket edecek. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak olan uçakla Avusturya'ya gidecek olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Aykut Kocaman ve 1 futbolcu, yerel saatle akşam 17.30'da maçın oynanacağı statta basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-lacivertli ekip, saat 18.00'de ilk 15 dakikası basına açık yapılacak olan antrenmanla da Sturm Graz maçının hazırlıklarını tamamlayacak.