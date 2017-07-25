26.07.2017 11:19:47

Fenerbahçe Avusturya'da!

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Elemesi'nde Sturm Graz'la mücadele edecek olan sarı lacivertliler, ilk maç için Avusturya'ya ulaştı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan tarifeli uçakla Avusturya'ya giden Fenerbahçe'de oyuncuların moralinin yerinde olması dikkatlerden kaçmadı.

VAN PERSİE FORMA GİYEMEYECEK

İsviçre kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle Sturm Graz'la deplasmanda oynanacak olan karşılaşmada forma giyemeyecek olan Hollandalı yıldız Robin van Persie, kafilede yer almadı.

Teknik Direktör Aykut Kocaman ve 1 futbolcu, yerel saatle 17.30'da maçın oynanacağı statta basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-Lacivertli takım karşılaşma öncesinde son antrenmanını ise saat 18.00'de ilk 15 dakikası basına açık şekilde yapacak.