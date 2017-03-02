02.03.2017 22:38:08

Fenerbahçe avantajı kaptı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek, bir üst tur için avantaj elde etti

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek, bir üst tur için avantaj elde etti.Maçtan Dakikalar30. dakikada sağ kanattan Şener'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Fernandao'nun şutunu kaleci Muammer kornere çeldi.42. dakikada Şener'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Ozan'ın kafa vuruşunda kaleci Muammer topu son anda çizgi üzerinde kontrol etti.45. dakikada ani gelişen Fenerbahçe atağında sağ kanattan Lens'in ceza sahasına ortasında Fernandao'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.58. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kubilay'ın sert vuruşunda top kaleci Fabiano'da kaldı.71. dakikada sol kanattan Mehmet Topal'ın ortasında ceza sahası içinde Fernandao'nun şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-074. dakikada sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada arka direkte topla buluşan Lens'in uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.76. dakikada sağ kanattan Şener'in ortasında Kayserisporlu Erkan'ın ters vuruşunda top filelerle buluştu. 3-080. dakikada Güray'in ceza sahası dışından sert vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.Stat: Kadir HasHakemler: Ümit Öztürk xx, Kerem Ersoy xx, Mehmet Cem Hanoğlu xxKayserispor: Muammer x, Ferreira xx, Levent x, Mabiala xx, Sow x, Kubilay xx, Welliton xx, Traore x (Güray dk. 19 xx), Erkan x, Nguemo xx (dk. 68 Deniz x), Hakan x (dk. 60 Umut x)Yedekler: Ahamada, Rotman, Umut Bulut, Sönmez, EfeTeknik Direktör: Sergen YalçınFenerbahçe: Fabiano xx, Kjaer xx, Skertel x, Hasan Ali xx, Mehmet Topal xx, De Souza x, Alper xx (dk. 82 İsmail x), Ozan x, Şener xx, Lens xx, Fernandao xxx (dk. 74 Sow x)Yedekler: Ertuğrul, Van Persie, Volkan, Neustaedter, AatifTeknik Direktör: Dick AdvocaatGoller: Fernandao (dk. 45, 71), Erkan (k.k) (Fenerbahçe)Sarı kart: Muammer, Sow, Umut (Kayserispor), Şener, Alper, Mehmet Topal (Fenerbahçe)(Ali Göç - Turan Bulut /İHA)