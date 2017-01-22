22.01.2017 20:06:34
Fenerbahçe aradığı golü buldu
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, sahasında lider Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, sahasında lider Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertli ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR
28. dakikada Hasan Ali'nin soldan yaptığı ortada Alper Potuk, Ozan Tufan'a verdi. Bu futbolcunun vuruşunda Emre Belözoğlu'na çarpan top ağlara gitti: 1-0.
31. dakikada organize gelişen Medipol Başakşehir atağında ceza sahası içinde Visca'nın sert şutunda top yan ağlarda kaldı.
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Stat: Ülker
Hakemler: Bülent Yıldırım xxx, Ekrem Kan xxx, Asım Yusuf Öz xxx
Fenerbahçe: Volkan xx, Şener xxx, Kjaer xxx, Skrtel xx, Hasan Ali xxx, Ozan xxx, Josef xxx, Lens xxx, Salih xx, Alper xxx, Fernandao x
Yedekler: Fabiano, Van Persie, Karavayev, Neustadter, Yiğithan, Caner, Stoch
Teknik Direktör: Dick Advocaat
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Uğur x, Yalçın xx, Epureanu xx, Eren xx, Mahmut xx, Emre x, Visça xx, Mossoro xx, Cengiz x, Mehmet Batdal x
Yedekler: Ufuk, Bekir, Alparslan, Caiçara, Doka, Attamah, Mustafa Pektemek
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Gol: Ozan Tufan (dk. 28) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Josef de Souza, Lens, Ozan, Fernandao (Fenerbahçe) Uğur Uçar, Mahmut (Medipol Başakşehir)
(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu - Oğuzhan Ort/ İHA)
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