30.12.2016 00:06:17

Fenerbahçe 6. mağlubiyetini aldı

Fenerbahçe, Turkish Airlines Euroleague 15. hafta maçında Olimpiakos'a konuk oldu

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Fenerbahçe, Turkish Airlines Euroleague 15. hafta maçında Olimpiakos'a konuk oldu. Barış ve Dostluk Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi 71-62 kaybeden sarı-lacivertlier bu sonuçla 6. mağlubiyetini aldı.Ev sahibi ekipte Ioannis ve Khem'in kaydettiği sayılarla başlayan mücadelede Sloukas ve Antic ikilisinin elinden gelen 5-0'lık seriyle 4-5 öne geçen Fenerbahçe, televizyon molasına 8-5 geride gitti. Mola dönüşü Olimpiakos'un dış atışlarına çözüm üretmekte zorlanan sarı-lacivertliler, savunma ribauntları almakta da zorlanınca periyot 18-9 tamamlandı.İkinci periyotta ev sahibi ekip üstün bir oyun sergilerken, soyunma odasına da 40-21 önde girdi. İkinci yarıda dış atışlarla sayılar bulmaya devam eden rakip karşısında 23 sayı geri deşen sarı-lacivertlier, Datome, Nunnaly ve Vesely ile skoru 48-30'a getirdi (04:42). İstediği oyunu sahaya yansıtamayan Fenerbahçe, periyodun son bölümünde Pero Antic'le farkı 18 sayıya indirdi ve üçüncü periyot 58-40 ev sahibi ekip lehine sonuçlandı.Son çeyrekte sarı-lacivertliler farkı azaltmaya çalışsa da Olimpiakos, salondan 71-62 galip ayrıldı.