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Fenerbahçe, 2016'yı galibiyetle kapattı
29.12.2016 22:55:15

Fenerbahçe, 2016'yı galibiyetle kapattı

Fenerbahçe, 2016'yı galibiyetle kapattı

Fenerbahçe, 2016'yı galibiyetle kapattı
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Azerbaycan Ermenistan'ın insansız hava aracını düşürdü
Azerbaycan Ermenistan'ın insansız hava aracını düşürdü
Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait insansız hava aracını düşürdü.
29.12.2016 21:21:56
İSKİ'den 'su kesintisi' uyarısı
İSKİ'den 'su kesintisi' uyarısı
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), arızalar nedeniyle İstanbul'un bazı bölgelerinde zaman zaman su kesintileri yaşanabildiğini bildirdi.
29.12.2016 20:50:33
İran'dan ateşkes açıklaması
İran'dan ateşkes açıklaması
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in Suriye'deki ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladığı bildirildi.
29.12.2016 20:32:23
Cumhurbaşkanı'na olağanüstü hal yetkisi
Cumhurbaşkanı'na olağanüstü hal yetkisi
Cumhurbaşkanı'na OHAL yetkisi veren 13. madde Komisyon'dan geçti.
29.12.2016 20:24:32
Elektriğe ocakta zam yok
Elektriğe ocakta zam yok
EPDK, elektrik fiyatlarına ocak ayında zam yapılmayacağını duyurdu.
29.12.2016 18:15:39
Yeni kimlikler ne zaman dağıtılacak?
Yeni kimlikler ne zaman dağıtılacak?
Denizli İl Nüfus Müdürlüğü, yeni kimlik kartlarının dağıtımına 2 Ocak 2017'den itibaren Türkiye genelinde başlanacağını bildirdi.
29.12.2016 18:12:14
Azarbaycan, bir kuyudan daha doğalgaz çıkarmaya başladı
Azarbaycan, bir kuyudan daha doğalgaz çıkarmaya başladı
Hazar Denizi'nin Azerbaycan'a ait kısmındaki Ümit doğalgaz yatağında, bir kuyu daha işletmeye alındı.
29.12.2016 18:00:15
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