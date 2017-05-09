09.05.2017 21:42:26

Fener Rum Patriği Bartholomeos, İzmir'de

Bartholomeos, Aziz Polikarp Kilisesi'nde düzenlenen programa katıldı

Fener Rum Patriği Bartholomeos, İzmir'deki temasları kapsamında, Aziz Polikarp Kilisesi'nde düzenlenen programa katıldı.

Hazreti İsa'nın 12 havarisinden biri olan ve Denizli'deki Hierapolis Antik Kenti'nde yaşadığı iddia edilen Aziz Philippus'un kemiklerinden iki parçasının İtalya'dan Türkiye'ye getirilmesi nedeniyle Aziz Polikarp Kilisesi'nde program düzenlendi.

Burada konuşan Bartholomeos, Aziz Philippus'un kutsal emanetlerinin Türkiye'ye tekrar gelmesinden dolayı mutluluğunu ifade etti.

"Allah için hiçbir şey imkansız değildir." diyen Bartholomeos, kemiklerin bin 500 yıl önce bulunduğu yere tekrar gelmesinin büyük bir olay olduğunu söyledi.

Program sonrası Bartholomeos, kemikleri İtalya'dan Türkiye'ye getiren papazlara hediyeler takdim etti.

İtalya'dan gelen Aziz Philippus'un kemiklerinden biri, Fener Rum Patrikanesi adına Bartholomeos'a takdim edilirken diğeri de İzmir Katolik Başpiskoposu Lorenzo Piretto'ya verildi.

Aziz Philippus'un mezarı 2011 yılında Denizli'deki Hierapolis Antik Kenti'nde yapılan arkeolojik kazılarda bulunmuştu.



