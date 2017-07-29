29.07.2017 11:23:30

Felipe Melo, Permeiras'tan ayrıldı!

Son dönemde taraftar ve saha içinde yaşadığı olaylarla gündeme gelen Felipe Melo kulübü Permeiras ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Galatasaray oynadığı dönemde taraftar tarafından oldukça sevilen isimlerden biri olan Felipe Melo son dönemde taraftar ve saha içinde yaşadığı olaylarla gündeme geliyordı.

SÖZLEŞME FESHEDİLDİ

Felipe Melo kulübü Permeiras ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Brezilya spor kanalları bu durumu izleyicilerine son dakika haberiyle duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Agresif kişiliği ile tanınan Felipe Melo geçtiğimiz Nisan ayında takımının Penarol ile oynadığı maçta rakibini yumruklamış ve 6 maç ceza almıştı.

Ayrıca kısa süre önce Palmeiras taraftarı Melo'nun üzerine yürümüş ve "Corinthians'a, Flamengo'ya karşı oynamıyorsun. Ne zaman oynayacaksın? " diye tepki göstermişti.