27.12.2016 23:56:15

Felipe Melo'dan şaşırtan karar

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Interli Felipe Melo, ülkesinin takımlarından Palmerias'a transfer oluyor.

Galatasaray'da da forma giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Felipe Melo, Inter'den ayrılarak ülkesine dönmenin eşiğinde. Brezilya basınında yer alan haberlere göre Palmerias, Felipe Melo ile transferi hakkında her konuda anlaşma sağladı. Buna göre Melo'nun Palmerias ile aylık 85.000 Euro ve performans bonusları karşılığında 3 yıllık kontrata evet dediği öne sürüldü.

Sao Paulo ve Valencia ile de adı geçen 33 yaşındaki oyuncunun Palmerias'a transferi için kalan tek engelin kulüplerin anlaşması olarak gösterildi.Inter'in orta saha rotasyonunda kendisine yer bulmakta zorlanan Melo bu sezon mavi siyahlı ekipte 10 maçta 499 dakika süre bulabildi.

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