18.02.2017 16:24:09

Felçli hasta yardım bekliyor

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yaklaşık 2 yıldır belden aşağısı felç olan 41 yaşındaki Hüseyin Şeker, güçlükle geçimini sağlıyor.

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yaklaşık 2 yıldır belden aşağısı felç olan 41 yaşındaki Hüseyin Şeker, güçlükle geçimini sağlıyor.Bağırsak kanseri olan ve kemoterapi tedavisi gören Hüseyin Şeker, hayırsever iş adamlarından yardım bekliyor. Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü tarafından ayda 990 TL evde bakım ücreti, üç ayda bir bin 590 TL alan 2 çocuk babası Hüseyin Şeker, aldığı paranın yetmediğini belirterek, hayırsever iş adamlarından yardım talep ediyor. Hüseyin Şeker, 2 yıldan beri yatağa mahkum bir şekilde yaşadığını belirterek, devletin kendisine verdiği yardımların yetmediğini öne sürdü. Hüseyin şeker, yardıma muhtaç olduğunu ifade ederek, işadamlarının kendisine yardım etmesini istedi.Rabia Şeker, doğalgaz, su ve elektrik gibi giderlerini ödeyemediklerini dile getirdi.