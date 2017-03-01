02.03.2017 05:08:08

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Brainard:

'Tam istihdama yaklaşıyoruz, enflasyon kademeli olarak hedefimize doğru ilerliyor, yurt dışında büyüme daha sağlam hale geldi ve görünüme yönelik riskler bir süredir olduğu gibi dengede seyrediyor. İlerlemenin süreceğini varsayılırsa yakın zamanda faiz artırarak kademeli yola devam etmek uygun olacak'- 'Güven, ekim ayından bu yana yaklaşık yüzde 10 yükselen hisse senedi fiyatlarıyla beraber art

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lael Brainard, bankanın faiz artırması için gerekli koşulların oluştuğunu belirterek, "İlerlemenin süreceği varsayılırsa yakın zamanda faiz artırarak kademeli yola devam etmek uygun olacak." dedi.

Brainard, Harvard Üniversitesinde yaptığı sunumda, Fed'in yakında faiz artırmasını destekleyen mesajlar vererek, son dönemde konuşan diğer meslektaşlarına katıldı.

Hem ABD hem de dünya ekonomisi için pozitif bir tablo çizen Brainard, "Tam istihdama yaklaşıyoruz, enflasyon kademeli olarak hedefimize doğru ilerliyor, yurt dışında büyüme daha sağlam hale geldi ve görünüme yönelik riskler bir süredir olduğu gibi dengede seyrediyor. İlerlemenin süreceği varsayılırsa yakın zamanda faiz artırarak kademli yola devam etmek uygun olacak." değerlendirmesini yaptı.



ABD ekonomisi için uluslararası risklerin azalmasında Çin, Avrupa ve Japonya'daki iyileşmenin önemli rol oynadığına işaret eden Brainard, Fed'in izlediği kademeli para politikasıyla güçlenen Amerikan ekonomisinin de küresel görünümün iyileşmesine katkı sağladığını anlattı.

- "Güven, hisse senetleriyle beraber yükseldi"



Ayrıca, son dönemde iç talebi güçlendirecek işaretler görüldüğünü vurgulayan Brainard, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Güven, ekim ayından bu yana yaklaşık yüzde 10 yükselen hisse senedi fiyatlarıyla beraber arttı. Şu ana kadar harcama verilerinde bir hızlanma izlenmese de yükselen iyimserlik tüketim ve yatırımlarda daha hızlı genişlemeyi getirebilir. Güvendeki ve hisse senetlerindeki artışın bir kısmı, yukarı yönlü risk oluşturan daha genişlemeci maliye politikalarına yönelik beklentilere bağlı olabilir."

Fed'in yaklaşık 4,5 trilyon dolarlık bilançosuna da değinen Brainard, ABD ekonomisinin güçlenmeye devam etmesinin bilançoyu ne zaman ve nasıl küçültmeye gideceklerini değerlendirmeye başlamalarını sağlayacağını dile getirdi.

Brainard'ın kısa bir süre sonra faiz artırılmasının uygun olacağı yönündeki mesajlarının yanı sıra bilançoyu küçültmeye başlamaktan bahsetmesi, Fed'in kademeli sıkılaştırmaya yakında devam edeceğine dair güçlü bir sinyal olarak yorumlandı.

Bankanın en "güvercin" üyelerinden Brainard, son iki yıldır faiz artışı konusunda sabırlı davranılmasının en güçlü savunucusu olarak öne çıkmıştı.



- Piyasaların tepkisi



Sessizliğini bir aydan uzun süredir koruyan Brainard'ın, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 14-15 Mart tarihlerinde yapılacak toplantısı öncesi "faiz artışını destekleyen Fed yetkilileri korosuna katılması" döviz piyasalarını hareketlendirdi.



Dolar, dün New York Fed Başkanı William Dudley'nin "Faiz artışı ihtimali çok güçlendi." açıklamasının ardından başlayan yükseliş eğilimini sürdürdü. Lael Brainard'ın konuşması öncesi 1,0545 seviyesinde seyreden avro/dolar paritesi 1,0530'a kadar geriledi, dolar/TL paritesi ise 3,6540-3,6560 bandında direncini korumaya çalışıyor.



Altının onsu ise 1,248 dolardan 1,246 dolara geriledi. Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 56,32 dolar seviyelerinde denge buldu.

