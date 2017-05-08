08.05.2017 21:30:17

Fed yetkililerinden faiz açıklamaları

ABD Merkez Bankasının (Fed) bölgesel başkanları, faiz artırımı ve zamanlamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, Chicago Küresel İlişkiler Konseyinde yaptığı konuşmada, Fed'in faizleri yükseltmeyi geciktirmesi durumunda bunun ekonomide resesyona neden olabileceğini vurguladı.

Fed'in faiz artırma politikasının ekonomik büyümeyi azaltmak yerine devam ettireceğini savunan Mester, ayrıca, düşük faiz oranlarının yatırımcıların riskli adımlar atmasına neden olduğunu bildirdi.

"Faizlerin gelecek dönemde çok artması beklenmiyor"

St. Louis Fed Başkanı James Bullard ise, Florida eyaletinde düzenlenen 22'nci Finansal Piyasalar Konferansında, Fed'in faiz oranlarının düşük seviyede olduğunu ve faizlerin gelecek dönemde çok artmasının beklenmediğini söyledi.

İş gücü verimliliği ile iş gücüne katılımdaki büyüme oranlarına ve yatırımcıların güvenilir varlıklara yönelme isteğine işaret eden Bullard, bu unsurların Fed'in faiz oranlarını belirlemede önemli olduğuna dikkati çekti.

FOMC'nin bir sonraki toplantısı 13-14 Haziran tarihlerinde başkent Washington'da düzenlenecek.