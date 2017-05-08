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Fed yetkililerinden faiz açıklamaları
08.05.2017 18:56:51

Fed yetkililerinden faiz açıklamaları

Cleveland Fed Başkanı Mester:- 'Fed'in faizleri yükseltmeyi geciktirmesi ekonomide resesyona neden olabilir'- St. Louis Fed Başkanı James Bullard- 'Fed'in faiz oranları düşük seviyede. Faizlerin gelecek dönemde çok artması beklenmiyor'

ABD Merkez Bankasının (Fed) bölgesel başkanları, faiz artırımı ve zamanlamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, Chicago Küresel İlişkiler Konseyinde yaptığı konuşmada, Fed'in faizleri yükseltmeyi geciktirmesi durumunda bunun ekonomide resesyona neden olabileceğini vurguladı.

Mester, "Bir sonraki normalleşme adımını atmakta çok gecikirsek, iş gücü piyasasının sürdürülemez biçimde sıkılaştığı ve fiyat baskılarının aşırı olduğu bir durumla karşılaşacağız. Bu durumda (faiz) oranlarını hızlıca yükselterek resesyon riskine girebiliriz." ifadelerini kullandı.

Fed'in faiz artırma politikasının ekonomik büyümeyi azaltmak yerine devam ettireceğini savunan Mester, ayrıca, düşük faiz oranlarının yatırımcıların riskli adımlar atmasına neden olduğunu bildirdi.

Mester, ABD'de tüketici güveninin yüksek olduğunun ve kişisel gelirlerin arttığının altını çizerek, bu yılın geri kalanında da kişisel harcamaların yükseleceğine inandığını belirtti.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard ise, Florida eyaletinde düzenlenen 22'nci Finansal Piyasalar Konferansında, Fed'in faiz oranlarının düşük seviyede olduğunu ve faizlerin gelecek dönemde çok artmasının beklenmediğini söyledi.

İş gücü verimliliği ile iş gücüne katılımdaki büyüme oranlarına ve yatırımcıların güvenilir varlıklara yönelme isteğine işaret eden Bullard, bu unsurların Fed'in faiz oranlarını belirlemede önemli olduğuna dikkati çekti.

Bullard, Fed'in faiz artırımında acele etmemesi gerektiğini ve söz konusu unsurları da göz önüne alması gerektiğini ifade etti.

Fed'in para politikalarını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesinde (FOMC) Bullard ve Mester'in bu yıl oy hakkı bulunmuyor.

FOMC'nin bir sonraki toplantısı 13-14 Haziran tarihlerinde başkent Washington'da düzenlenecek.



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