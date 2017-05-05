05.05.2017 23:31:11

Fed yetkililerinden bilanço açıklaması

St. Louis, Chicago ve Boston Fed başkanları, bankanın 4,5 trilyon dolarlık bilançosunu düşürmeye başlamasını destekleyen açıklamalarda bulundu

ABD Merkez Bankasının (Fed) bölgesel başkanları, bankanın bir sonraki krizde parasal genişlemeye gidebilmek için 4,5 trilyon dolarlık bilançosunu düşürmeye başlamasının gerektiğine işaret etti.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, Chicago Fed Başkanı Charles Evans ve Boston Fed Başkanı Eric Rosengren, California eyaletindeki Stanford Üniversitesi'nde düzenlenen Para Politikası Konferansı'na katıldı.

Konferans kapsamındaki panelde Fed'in para ve bilanço politikaları tartışıldı. Bullard, Fed'in para politikasında sıkılaştırmaya giderken, bilanço stratejisini değiştirmemesinin garip olacağını söyledi.

"Bilançoda alan yaratmak sağduyulu olacaktır. Çünkü parasal genişleme muhtemelen bir sonraki krizde kullanılacak" değerlendirmesini yapan Bullard, bilançoyu küçültmeye yılın ikinci yarısında başlanmasının uygun olabileceğini kaydetti.

Bullard, ayrıca bilançonun küçültme operasyonlarının sonucunda 4,5 trilyondan 2 trilyon dolar civarına gerileyeceği öngörüsünde bulundu.

Evans ise bankanın devasa bilançosunun siyasi baskılara çanak tuttuğuna dikkati çekti. Evans, ayrıca bankanın gerekmesi durumunda tahvil alımlarına devam edebilmesi için bilançonun küçültülmesi gerektiğini dile getirdi.

Rosengren de bir sonraki resesyonda parasal genişlemeye gidilmesinin 'kaçınılmaz" olduğunu vurguladı. Faiz oranının sık sık sıfıra inmemesi için daha iyi bir sistemin gerektiğini anlatan Rosengren, bunun için faiz harici politika araçlarına ihtiyaç duyulduğunu sözlerine ekledi.