02.02.2017 09:31:22

Fed sonrası dolarda düşüş

Dolar kuru, Fed kararları sonrası düşüşü sürdürdü ve güne 3.76'nın altında başladı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yeni ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasından bu yana gerçekleştirdiği ilk toplantısında faiz oranlarını değiştirmemesi ve ileriye dönük mesajlarda mart ayına ilişkin belirgin bir sinyal vermemesi sonrasında dolar, gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde düşüş yaşıyor.

Dolar, yatırımcıların Fed'den bekledikleri kadar şahin bir duruş görememelerinin ardından gerilerken; politika yapıcıların bazı piyasa bazlı enflasyon göstergelerinin hâlâ düşük olduğuna işaret etmelerinin ardından seans zirvesinden düşüşe geçti.

Dolar/TL de Fed kararları sonrası güne düşüşle başladı ve tarihi zirvelerinden (3.9422) oldukça uzaklaştı.

Dün günü 3.78'li seviyelere yakın tamamlayan dolar/TL bu sabah Fed açıklamalarıyla aşağı yönlü bir seyir izliyor. Kurda ilk işlemler 3.7576/3.7615 seviyesinde gerçekleşiyor.

Dün akşam saatlerinde 3.9150 civarında olan sepet bazında TL bu sabah 3.9086/3.9140, 4.06 civarında olan euro/TL ise aynı saatte 4.0563/4.0613 seviyesinde işlem görüyor.

Doların diğer altı büyük para birimi karşısındaki hareketlerini takip eden dolar endeksi hafif bir gerilemeyle 99.607 seviyesine düşerken, Salı günü gördüğü ve yedi haftadan uzun bir sürenin en düşük seviyesi olan 99.430'un yakınlarında seyretmeye devam etti.

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