15.02.2017 03:04:35

FED'den faiz artışı sinyali

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen, faiz artışına yönelik sinyaller verdi...

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen, faiz artışlarına devam etmek için gereğinden uzun süre beklemenin akıllıca olmayacağını belirterek, "Eğer istihdam ve enflasyon beklentiler doğrultusunda gelişirse gelecek toplantılarda politika faizinde ek ayarlamalar yapmak uygun olur." dedi. Yellen'in açıklamaları, uluslararası piyasalarda doların yükselmesine neden oldu.

Yellen, ABD Senatosu Bankacılık Komitesinde ülke ekonomisinin genel durumu ve Fed'in politikaları hakkında sunum yaptı.

Amerikan ekonomisinin, Fed'in hedeflerine doğru ilerlemeyi ve ılımlı büyümeyi sürdürdüğünü anlatan Yellen, iş dünyasındaki güvenin son dönemde yükseldiğini dile getirdi.

Yellen, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) iş gücü piyasasındaki iyileşme ve enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru ilerlemeye devam etmesini beklediğini vurgulayarak, "Komite gelecek toplantılarda istidam ve enflasyonun bu beklentiler doğrultusunda gelişip gelişmediğini değerlendirecek. Eğer istihdam ve ve enflasyon beklentiler doğrultusunda gelişirse gelecek toplantılarda politika faizinde ek ayarlamalar yapmak uygun olur." diye konuştu.

Fed'in faiz artırmak için uzun süre beklemesinin risklerine de dikkati çeken Yellen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha önce belirttiğim gibi gevşek para politikasının sıkılaştırılmasıiçin gereğinden uzun beklemek akıllıca olmaz çünkü muhtemelen FOMC'nin faizleri hızlı artırmasını gerektirir. Bu finansal piyasaların bozulması ve ekonominin resesyona sürüklenmesi riskine yol açabilir."

Fed Başkanı Yellen, bu nedenle ekonomiyi dengede tutacak kademeli faiz artışlarına devam edilmesinden yana olduğunu dile getirdi.

"SAĞLIK VE GÖÇMENLİKLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER EKONOMİYİ ETKİLEYECEK"

Fed'in faiz artırım kararlarında yeni yönetimin ekonomi politikalarını göz önüne alacağını belirten Yellen, vergi sistemi, finansal düzenlemeler, sağlık ve göçmenlikle ilgili değişikliklerin ekonomiyi etkileyeceğini dile getirdi.

Yellen, bir soru üzerine, göçmenlerin Amerikan ekonomisinin büyümesine katkı sağladığını vurgulayarak, "Göç iş gücünün genişlemesinde önemli bir faktör oldu. Bu nedenle, göçün yavaşlaması büyüme hızını düşürebilir" değerlendirmesini yaptı.

Sağlık sisteminde yapılacak değişikliklerin, Amerikan ekonomisinin yaklaşık yüzde 70'ini oluşturan tüketici harcamalarını yakından ilgilendirdiğini anlatan Yellen, Amerikalıların sağlık sigortasını kaybetmesinin büyümeyi olumsuz etkileyebileceğine işaret etti.

Yellen, ayrıca, ABD'nin 44. Başkanı Barack Obama'nın adıyla anılanan Düşük Maliyetli Sağlık Sigortası (ACA) reformunun Amerikalıların işlerinden sağlık sigortasını kaybetmeden ayrılabilmelerini sağladığı için daha dinamik bir iş gücü piyasasına katkıda bulunduğunu kaydetti.

Bununlar birlikte, yeni yönetimin alanındaki icraatlarının ekonomiyi nasıl etkileyeceğini öngörmek için çok erken olduğunu söyleyen Yellen, Fed'in politikalarını spekülasyonlara değil, somut adımlara dayanarak atacağının altını çizdi.

"AMERİKAN BANKALARININ KREDİLERİ VE KARLARI REKOR SEVİYEDE"

Fed Başkanı Yellen, senatörlerin finansal regülasyonların gevşetilmesine yönelik sorularını da yanıtlarken, ABD bankalarının ticari işletmelere kredi vermediği veuluslararası rakipleriyle rekabet edemediği gibi görüşlere katılmadığını belirtti.

Wall Street'e yönelik eleştirileriyle bilinen Demokrat Senatör Elizabeth Warren'ın Amerikan bankalarının kredilerinin düştüğü iddiasını sorması üzerine, Yellen, "Son veriler, ticari ve endüstriyel kredilerin 2008'deki rekorlarını aştığını ortaya koyuyor" dedi. Yellen, ayrıca, Amerikan bankalarının rakiplerine kıyasla daha karlı olduklarını ve piyasa paylarını artırmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Fed Başkanı Yellen'in bu yorumları, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarıyla taban tabana zıt bir tablo çizdi.

Trump, önceki günlerde 2010 yılında hayata geçirilen Dodd-Frank Wall Street Reformu'nun yeniden gözden geçirilmesi öngören başkanlık kararnamesini imzalarken, “Dodd-Frank'in birçok bölümünü sileceğiz çünkü açıkçası iyi işletmeleri olan birçok insan ve arkadaşım var ama bankalardan kredi alamıyorlar. Çünkü bankalar onlara Dodd-Frank'in kuralları ve regülasyonları nedeniyle para vermiyor.” ifadelerini kullanmıştı.

"TAYLOR KURALIYLA BÜYÜME DÜŞÜK, İŞSİZLİK YÜKSEK OLURDU "

Janet Yellen, bir başka soru üzerine, Fed'in "Taylor Kuralı" gibi matematik bir formüle bağlı kalmasının mümkün olmadığını vurgularken, Taylor Kuralı'na göre mevcut durumda yüzde 0,5-0,75 aralığında bulunan politika faizinin yüzde 3,5-4,00 aralığında olması gerekeceğini anlattı.

Yellen, Fed'in Cumhuriyetçilerin talep ettiği gibi Taylor Kuralı'nı izlemesi durumunda ekonominin daha zayıf ve işsizliğin daha yüksek olacağını sözlerine ekledi.

DOLAR YÜKSELDİ

Bu arada Yellen'in açıklamaları, doların yükselmesine neden oldu. Güne 1,0615 seviyelerinde başlayan avro/dolar paritesi, sunum devam ederken 1,0574'e geriledi. Dolar/yen paritesi ise 113,35'ten114,32'ye yükseldi. Gün içinde 3,64'ün altına gerileyen dolar/Türk lirası paritesi ise ş3,6685-3,6690 bandında denge arıyor.

Öte yandan, altının onsu 1,228 dolardan 1,224 dolara gerilerken, Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,35 artışla 56,35 dolara yükseldi.

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