09.05.2017 23:12:30

Fed Boston Şubesi Başkanı Rosengren:

'Düşük işsizlik oranı enflasyonu artırabilir ve ekonomide aşırı ısınmaya yol açabilir. Bu da Fed'in faiz oranlarını daha hızlı yükseltmesine neden olabilir'

ABD Merkez Bankası (Fed) Boston Şubesi Başkanı Eric Rosengren, ülkedeki düşük işsizlik oranının kurumu daha hızlı faiz artırımı yapmak zorunda bırakabileceğini söyledi.

Rosengren, New York'ta yaptığı konuşmada, geçen ay yüzde 4,4'e inerek son 10 yılın en düşük seviyesine gerileyen işsizlik oranına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'deki düşük işsizlik oranının, enflasyonu artırabileceğini ve ekonomide aşırı ısınmaya yol açabileceğini belirten Rosengren, bunun da Fed'in faiz oranlarını daha hızlı yükseltmesine neden olabileceğini vurguladı.

ABD gayrimenkul piyasası hakkında da yorumda bulunan Rosengren, ticari gayrimenkul fiyatlarındaki düşüşün, ekonomide önemli bir soruna neden olmasının beklenmediğini kaydetti.

Rosengren, 2008 finansal krizinden önce gayrimenkul piyasasında ortaya çıkan sorunlara işaret ederek, gayrimenkul fiyatlarını yakından takip etmeyi sürdüreceklerini sözlerine ekledi.