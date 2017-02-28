01.03.2017 04:14:37

Fed başkanlarından faiz açıklamaları

New York Fed Başkanı Dudley:- 'Fed'in faiz artırma ihtimalinin çok güçlendiğini düşünüyorum'- San Francisco Fed Başkanı Williams:- 'Martta faiz artışı ciddi bir değerlendirme için masada olacak'

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi Başkanı William Dudley, Fed'in faiz artırma ihtimalinin çok güçlendiğini söyledi.

Fed'in üç numaralı ismi Dudley, CNN'e verdiği mülakatta, Amerikan ekonomisi ve piyasalarının genel durumunu değerlendirdi.



Son birkaç ayda açıklanan verilerin uzun vadeli kapasitesinin üzerinde büyümeye devam eden ekonomiyle uyum gösterdiğini anlatan Dudley, "Gerçekleşmesi halinde kademeli sıkılaştırmaya gideceğimizi söylediğimiz yolda ilerliyoruz." dedi.



Dudley, başkanlık seçimlerinin ardından tüketici ve iş dünyası güveninin yükseldiğine işaret ederek, bunun harcamaları yukarı çekmesini beklediğini dile getirdi. Dudley, ayrıca, regülasyonların azaltılması ve altyapı harcamalarının artırılması durumunda verimlilikte artış görülebileceğini kaydetti.



New York borsasında rekor seviyelerde gerçekleşen kazançlara da dikkati çeken Dudley, "Hiç şüphesiz, seçimlerden sonra piyasalarda canlılık hakim. Ayrıca, küçük ve orta ölçekli işletmeler aralık ve ocak aylarını güçlü karlarla kapattı." ifadelerini kullandı.



Yeni yönetimin mali politikalarının ekonomide canlılık oluşturmasının beklendiğini vurgulayan Dudley, "Bütün bunlar göz önüne alındığında, Fed'in faiz artırma ihtimalinin çok güçlendiğini düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

- Faiz artırımının zamanı için kesin konuşmadı

Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) son tutanaklarında yer alan "oldukça yakın zamanda" ifadesi hakkında da yorumda bulunan Dudley, bunun bir hafta, bir ay veya iki ay gibi belirli bir süreye işaret etmediğini belirtti.

Dudley, "Oldukça yakın zaman, nispeten kısa süre içinde anlamına geliyor." diyerek, Fed'in bir sonraki faiz artışı için kesin bir zaman dilimi vermekten kaçındı.

New York Fed Başkanı Dudley, Trump yönetiminin yıllık yüzde 3 ila yüzde 4 büyüme hedefini yakalanmasının "harika" olacağını sözlerine ekledi.

- "Martta faiz artışı ciddi değerlendirme için masada olacak"

San Francisco Fed Başkanı John Williams da bankanın yakında faiz artıracağı beklentisini yükselten açıklamalarda bulundu.

Williams, California'nın Santa Cruz kentinde katıldığı bir etkinlikte, Fed'in hedefinin ekonomik büyümenin mümkün olduğunca uzun sürmesi olduğunu vurguladı.



Bu nedenle ekonominin aşırı ısınmasının engellenmesi gerektiğine işaret eden Williams, "Martta faiz artışı ciddi bir değerlendirme için masada olacak." dedi. Williams, ayrıca, ABD ekonomisinin faiz artırımlarına rağmen sağlıklı hızda büyümeye devam edeceğine güvendiğini bildirdi.

Tahvil piyasalarının Fed'in 14-15 Mart tarihlerindeki FOMC toplantısına yönelik faiz artışı beklentisi, Dudley ve Williams'ın açıklamaları sonrasında yüzde 60'ın üstüne çıktı.

Faiz beklentilerinin yükselmesi, doların değer kazanmasına yol açarken, avro/dolar paritesi 1,0560'a kadar geriledi. Dolar/TL paritesi ise uluslararası piyasalarda 3,6440-3,6480 bandında seyrediyor.